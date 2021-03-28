Сегодня в двух областях проходят довыборы в Верховную Раду

КИЕВ. 28 марта. УНН. В воскресенье, 28 марта 2021 года, в одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область) происходят промежуточные выборы народных депутатов в Верховную Раду Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центризбирком.

Голосование будет проходить на:

112 избирательных участках (106 — обычных, 6 — специальных) ОИО № 50, который включает часть Краматорского района и часть Покровского района.

117 избирательных участках (115 — обычных, 2 — специальных) ОИО № 87, который включает Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района.

Детали

В целом, по предварительным подсчетам, проголосовать на выборах народных депутатов смогут почти 295 тыс. избирателей, выбирать будут среди 32 кандидатов: 18 — в ОИО № 50 и 14 — в ОИО № 87.

Голосование началось в 8:00 и продлится до 20:00.

Когда будут результаты

Результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 12 апреля 2021 года включительно.

Напомним

Накануне выборов правоохранители зафиксировали шесть сообщений о нарушениях связанных с незаконной агитацией в “день тишины” перед довыборами в ВРУ в Донецкой области.