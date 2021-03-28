Кулеба: Макрона имеет достаточно политического веса чтобы восстановить мирный процесс на Донбассе
КИЕВ. 28 марта. УНН. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон имеет достаточно “лидерских качеств и политического веса, чтобы дать новый толчок для возобновления мирного процесса” на Донбассе, пишет УНН со ссылкой на колонку главы МИД для издания Le Figaro.
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“На последнем саммите Нормандской четверки в декабре 2019 года в Париже президент Франции Эммануэль Макрона назвал эту войну „открытой раной в центре европейского континента“ и подчеркнул, что стабильность и восстановление архитектуры безопасности в Европе возможны только при условии завершения войны на Донбассе. Это правда, и французский президент имеет достаточно лидерских качеств и политического веса, чтобы дать новый толчок для возобновления мирного процесса, убедить российского президента сесть за стол переговоров в нормандском формате и попробовать наконец найти путь к справедливому и прочному миру. Сейчас подходящее время для того, чтобы восстановить эти усилия”, — написал Кулеба.
Он также отметил, что: “Более или менее понятно, как эта война должна завершиться. Настоящий вопрос — когда это произойдет. Воли украинской стороны достаточно, достаточно ее и у наших французских и немецких партнеров в качестве посредников в мирном урегулировании. Но с российской стороны есть явное нежелание действовать”.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Франции Эммануэль Макрона раз обсуждали конфликт на Донбассе в конце прошлого года.
Макрона тогда заверил, что Франция будет продолжать принимать все необходимые меры для продвижения в мирном процессе. При этом французский лидер подчеркнул важность соблюдения сторонами договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в нормандском формате.
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