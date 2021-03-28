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Довыборы в ВР: ЦИК обнародовала явку на 16:00

Довыборы в ВР: ЦИК обнародовала явку на 16:00

КИЕВ. 28 марта. УНН. В воскресенье, 28 марта, в округах № 50 и № 87 проходят промежуточные выборы в Верховную Раду, по состоянию на 16:00 явка составила 16,18% в ОИО № 50 и 23,72% в ОИО № 87, пишет УНН со ссылкой на сообщение ЦИК.

Детали

В Донецкой и Ивано-Франковской областях продолжается голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 50 и № 87.

В Центральную избирательную комиссию средствами ИАС “Выборы народных депутатов Украины” Единой информационно-аналитической системы “Выборы” от ОИК поступила очередная информация о ходе голосования — по состоянию на 16 часов.

“Явка избирателей на указанное время составила 16,18% в округе № 50 и 23,72% в округе № 87. Следует напомнить, что в 12:00 она составляла 8,20% и 7,71% соответственно”, — указали в ЦИК .

Дополнение

Для сравнения: во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года активность избирателей в ОИО № 50 по состоянию на 16 часов составила 32,22%, а в ОИО № 87 — 26,58%.

Голосование продолжается в штатном режиме и продлится до 20 часов. По сообщениям, поступающим в Комиссии, на 16.00 чрезвычайных событий, которые могли бы повлиять на избирательный процесс на участках не зафиксировано.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина
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