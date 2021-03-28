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Завершилось голосование в двух областях на довыборах в Верховную Раду

Завершилось голосование в двух областях на довыборах в Верховную Раду

КИЕВ. 28 марта. УНН. В одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область) завершилось голосование на промежуточных выборах народных депутатов в Верховную Раду Украины, пишет УНН.

Голосование проходило на:

112 избирательных участках (106 — обычных, 6 — специальных) ОИО № 50, который включает часть Краматорского района и часть Покровского района.

117 избирательных участках (115 — обычных, 2 — специальных) ОИО № 87, который включает Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района.

Детали

В целом, по предварительным подсчетам, проголосовать на выборах народных депутатов могли почти 295 тысяч избирателей, выбирать среди 32 кандидатов: 18 — в ОИО № 50 и 14 — в ОИО № 87.

По состоянию на 16:00 явка составила 16,18% в ОИО № 50 и 23,72% в ОИО № 87.

“По сообщениям, поступающим в Комиссию, на 16.00 чрезвычайных событий, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, на участках не зафиксировано”, — добавили в ЦИК.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, ВРУ
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