Отбор в новые окружные прокуратуры: в первой волне планируют заполнить более 450 вакансий

КИЕВ. 29 марта. УНН. В первой волне Офис Генерального прокурора Украины планирует заполнить 454 вакансии на должности прокуроров в новых окружных прокуратурах. Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова у себя в Facebook, передает УНН.

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“Идет активная подготовка к объявлению отбора на вакантные должности прокуроров в новых окружных прокуратурах, которые начали работу с 15 марта. В первой волны мы планируем заполнить 454 вакансии”, — написала Венедиктова.

Детали

Венедиктова сообщила, что дала поручение структурным подразделениям Офиса Генпрокурора организовать проведение первой части отбора к процессу также привлечены областные прокуратуры. В то же время продолжаются консультации с нашими международными партнерами с целью обеспечения максимально прозрачного конкурсного отбора.

“Требования к будущим прокурорам: гражданство Украины, высшее юридическое образование, стаж работы в области права не менее двух лет. Для тех кандидатов, которые покажут лучшие результаты во время испытаний, готовятся мотивационные механизмы карьерного роста”, — рассказала она.

Генеральный прокурор отметила, что кроме этого, в настоящее время на рассмотрении Верховной Рады Украины находится законопроект, которым инициируется упрощения требований к кандидатам.

“В частности, предлагаем необходимость двухлетнего стажа для кандидатов на должность прокурора заменить работой прокурором-стажером, что откроет путь для успешных выпускников вузов стать частью команд окружных прокуратур”, — написала Венедиктова.

Что было раньше

15 марта 2021 года начали свою работу новые окружные прокуратуры. В обновленных ведомствах будут работать прокуроры, которые успешно прошли аттестацию и доказали свою профессиональную компетентность и добродетель.



Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла проект закона 1032, которым внесла изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры.