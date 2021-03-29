Детектив НАБУ получил от фонда Сороса 111 тыс. грн

КИЕВ. 29 марта. УНН. Детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов получил от международного фонда "Возрождение" 111 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации за 2020 год, передает УНН.

Гюльмагомедов указал, что это гонорар. Также он получил 11 тыс. грн от Тренингового центра прокуроров Украины.

Зарплата Гюльмагомедова за прошлый год составила более 1,2 млн грн. В НАБУ он занимает должность старшего детектива - руководителя второго отдела детективов Третьего подразделения детективов Главного подразделения детективов.

В позапрошлом году фонд бизнесмена Сороса оплатил услуги Гюльмагомедова на сумму в 127 тыс. грн.

Контекст

Денис Гюльмагомедов посещает организованные фондом Сороса мероприятия вместе с первым заместителем директора НАБУ Гизо Углавой.

Обоих связывают с Михаилом Саакашвили, которому фонд Сороса помогал в Грузии.

Кроме того, существует версия СМИ о том, что Гизо Углава со своими помощниками, а также Михаил Саакашвили со своими - вместе "руководили" "Укрзализныцей", в прошлом году получившей 25 млрд грн убытков.

В группу Углавы-Саакашвили, по версии СМИ, входили:

Владимир Жмак - глава правления "УЗ", уволен 15 марта правительством. До этого был первым заместителем Михаила Саакашвили в Одесской ОГА.

Иракли Эзугбая - директор по коммерческой работе и логистике "УЗ". Подал в отставку 11 марта. До этого руководил железной дорогой Грузии при Президенте Саакашвили и был обвинен органами правопорядка Грузии в присвоении в особо крупном размере.

Полина Чиж - помощница Владимира Жмака в "Укрзализныци". Ранее помощница Гизо Углавы.

Гизо Углава - первый заместитель директора НАБУ, который, по словам народного депутата прошлого созыва Максима Полякова, выполняет задания Саакашвили.

Денис Гюльмагомедов - детектив НАБУ, приближенный к Гизо Углаве, который в октябре прошлого года подписал меморандум с Владимиром Жмаком о совместной борьбе с коррупцией в "Укрзализныце" и с тех пор игнорировал озвученные в СМИ возможные схемы хищения средств компании.

Подробно о "меморандуме прикрытия НАБУ" здесь.

Дополнение

В январе в парламенте создана Временная следственная комиссия, которая должна оценить причины критического состояния "Укрзализныци". 18 марта на заседании Комиссии должен был свидетельствовать Владимир Жмак, но он сослался на положительный тест на COVID-19 и на заседание не явился. На следующее заседание ВСК народные депутаты пригласили правоохранителей, которые должны были следить за доходностью "Укрзализныци" и борьбой с коррупцией. В частности приглашены представители НАБУ.

Справка

Международный фонд "Возрождение" - неправительственная организация, основанная в апреле 1990 года. Является частью международной сети фондов "Открытое Общество". Финансируется за счет бизнесмена Джорджа Сороса.