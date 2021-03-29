Протест на Банковой: еще одного подозреваемого отправили под круглосуточный домашний арест

КИЕВ. 29 марта. УНН. Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест главу инициативы "Защитим Протасов яр" Романа Ратушного по делу об акции под Офисом Президента 20 марта, передает корреспондент УНН.

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"Следственный судья постановил, ходатайство... удовлетворить, применить к Ратушному меру пресечения в виде (круглосуточного - ред.) домашнего ареста", - сказала судья.

Что было раньше

Участнику субботней акции, главе инициативы "Защитим Протасов яр" Роману Ратушному вручили подозрение из-за участия в акции протеста на Банковой 20 марта.

Дополнение

Ранее правоохранители сообщили о подозрении 5 участникам протеста на Банковой. Задержанным инкриминируют хулиганство. Также было открыто производство еще по одной статье УК - по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Участников акции под Офисом Президента - Евгения Строканя и Влада Сорда - суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Контекст

В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику - дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивалась в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не "мирной акцией".

В МВД Украины вскоре опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на акции протеста мужчина бьет стекла дверей Офиса Президента.

Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло во входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил ранее, что митинг под Офисом Президента в субботу, 20 марта, не планировался как мирная акция. При этом, по его словам, уже установлены личности, которые поджигали двери, били окна и призвали к совершению хулиганских действий у здания ОП 20 марта.