"Россотрудничество" назвало Шевченко "российско-украинским поэтом": МИД отреагировал

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел прокомментировали “Радио Свобода” деятельность Российского центра науки и культуры в Киеве, который является филиалом российского Госагенства “Россотрудничество”, а также организованное им 9 марта мероприятие: “Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти русско украинского поэта Тараса Шевченко”, отмечает УНН.

Детали

“В связи с манипулятивными и дерзкими посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие Т. Г. Шевченко, отмечаем, что национальная самоидентификация Кобзаря — непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей Родины из-под гнета России — не может вызывать никаких сомнений. МИД отрицает любые российские нарративы о Т.Г.Шевченко”, — прокомментировали в МИД.

В ведомстве добавляют, что Российский центр науки и культуры в Киеве — это единственное в Украине государственное учреждение России с функциями культурного представительства. И, согласно соглашению между Кабинетом министров Украины и правительством России об учреждении и условиях деятельности информационнно-культурних центров от 27.02.1998 года, в Москве создан и функционирует Национальный культурный центр Украины. Это украинское представительство не имеет филиалов в других городах России, говорится в ответе МИД.

Контекст

10 марта этого года на собственной официальной странице “Россотрудничество” опубликовало анонс подведения итогов конкурса в день памяти “российско-украинского поэта” Тараса Шевченко.

Стоит добавить, что российское агентство “Россотрудничество”, признанно Европейским парламентом в 2016 году как пропагандистское.

Российский центр культуры и науки основан соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством России в 1998 году, и ратифицирован украинским законодательством в 1999 году.