Нардепы предполагают проведение трех внеочередных заседаний Рады во вторник

КИЕВ. 29 марта. УНН. Во вторник, 30 марта, может состояться не два, а сразу три внеочередных заседания Верховной Рады. Об этом сообщил глава фракции "Голос", народний депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале и заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа", нардеп Евгения Кравчук в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Цитата:

"Ну что же, очевидно, нас завтра ждет целых 3-х внеочередных заседания Рады:

1) Постановления о ситуации на Донбассе;

2) Экономические законы;

3) Постановление о событиях на улице Банковой и довыборы", - написал нардеп.

Детали

Ранее сегодня возможность проведения третьего заседания предположила заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Возможно, и три, если Верховная Рада решит добавить постановление относительно обострения ситуации на Донбассе в повестку дня, к еще одному заседанию. Я думаю, с остальными будет найден механизм. Сегодня комитет по вопросам иностранных дел собирается на внеочередное заседание, и уже в обед будет готово это постановление, чтобы его рассмотреть и проголосовать в зале", - сказала она в эфире телеканала "Украина 24".

Что было ранее

27 марта председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал два распоряжения о проведении внеочередных заседаний парламента во вторник, 30 марта.

По его словам, первое внеочередное заседание начнется в 13:00 в связи с обращением Президента Украины. На заседании среди прочих вопросов будет рассматриваться проект Закона Украины о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (рег. № 5300).

Сразу после его окончания, по инициативе 156 народных депутатов, будет проведено следующее внеочередное заседание. Всего будет рассматриваться 19 законодательных инициатив.