В Госпродпотребслужбе отрицают некомпетентность Магалецкой: она знает иностранные языки и закончила "престижные" курсы

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Госпродпотребслужбе недовольны распространением информации о некомпетентности их руководителя Владиславы Магалецкой, которая получила должность без конкурса, сообщает УНН.

Ее заместитель Андрей Лордкипанидзе заявил, что Магалецкая вполне соответствует занимаемой должности, так как владеет иностранными языками и получила образование в "престижных" учебных заведениях.

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"Заслуживает внимания тот факт, что Владислава Магалецкая имеет соответствующее образование, в том числе полученное в престижных международных учебных заведениях, отличный и соответствующий профессиональный опыт (как на высоких должностях в центральных органах власти, так и бизнесе), имеет научную степень, свободно владеет несколькими иностранными языками. Утверждения о ее непрофессионализме или некомпетентности - открыто ложные, необоснованные, оскорбительные и такие, которые не основываются на обстоятельствах объективной действительности или юридических фактах", - сообщил Лордкипанидзе.

Контекст

Владислава Магалецкая получила должность главы Госпродпотребслужбы без конкурса в ноябре прошлого года. По официальной версии, отмена конкурса связана с тем, что таким образом правительство боролось с COVID-19. По неофициальной - Магалецкая получила должность по рекомендации министра экономики Игоря Петрашко.

Магалецкая в 2001 году окончила факультет кибернетики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

С 2011 по 2014 годы проходила обучение в Эдинбургской бизнес-школе и закончила со степенью магистра делового администрирования и магистра экономики управления. В 2013-2014 годах получила образование по программе Агро МВА.

Однако эксперты скептически к послужному списку Магалецкой и сомневаются в ее компетентности.

"Что можно сказать о руководителе, если мало ее (Владиславу Магалецкую - ред.) кто в глаза видел? Не знаю, что это за руководитель, потому что она вообще не из этой системы. Как она может проблему решать, если таблицу Менделеева не знает. Назначит своих, бардак потом никому разгребать, а они постами в фейсбук отмахиваются от проблемы", - отметил в комментарии УНН директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

"Назначение на должности в таких ответственных структурах, касающихся окружающей среды, жизни и здоровья людей, происходит хаотично и без учета профессиональной подготовки или наличия опыта в той или иной сфере. Руководство Госпродпотребслужбы и других ее структурных подразделений в основном некомпетентное А назначение таких некомпетентных людей приводит к принятию неэффективных или даже преступных решений, которые вредят окружающей среде", - добавила глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Сомнения экспертов в профессионализме главы Госпродпотребслужбы усилились, когда в Украине за три месяца погибло более пяти сотен птиц в зоне херсонского заповедника "Аскания-Нова". Причиной трагедии, как сообщила Госпродпотребслужба, стало отравленное зерно, которым фермеры травили грызунов. Применение яда запретили, но только на три месяца.