Украина хочет показать Байдену, что настроена на "деолигархизацию", но это не так просто - WP

КИЕВ. 29 марта. УНН. На данный момент в украинской политике говорят о возвращении к цели "деолигархизации" - освобождении политсистемы от влияния богачей. Однако с момента своего избрания и до этого момента Президент Украины Владимир Зеленский добился лишь "ограниченных успехов" в борьбе с властью олигархов. Об этом говорится в статье, опубликованной американской газетой The Washington Post, передает УНН.

Детали

Как отмечается в статье, новый президент США Джо Байден ясно дал понять, что ждет от Украины политических и экономических реформ.

"Угроза изнутри (Украины) - это коррупция,.. отсутствие институтов, которые могут эффективно управлять страной. Если эта угроза будет сохраняться, им будет очень трудно построить жизнеспособную демократию", - сказал нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний по утверждению его кандидатуры в январе.

Однако автор статьи считает, что "Зеленский, 43-летний бывший комик, с момента своего избрания два года назад добился лишь ограниченных успехов в борьбе с властью олигархов".

В WP утверждают, что Вашингтон обеспечил Зеленского новыми инструментами для такой борьбы. Так, например, США в начале марта ввели санкции против магната Игоря Коломойского, которого автор статьи называет "одной из крупнейших рыбок в пруду украинских олигархов", за "значительную коррупцию".

Власть олигархов в Украине распространяется в таких областях, как энергетика, горнодобывающая промышленность и средства массовой информации, что дает миллиардерам возможность влиять на политические решения, в то время как страна получает сигналы, что увеличение помощи Запада и международных займов зависит от сокращения их влияния, сообщает автор статьи.

В частности, программа, предусматривающая получение 5 млрд долларов кредита от Международного валютного фонда приостановлена, в то время как украинцы пытаются убедить чиновников МВФ в том, что они серьезно относятся к борьбе с коррупцией.

Успех антиолигархической кампании также может определить политическое будущее Зеленского при возможном переизбрании в 2024 году, пишет WP.

Отмечается, что "общение с Коломойским также может стать важнейшим испытанием для Зеленского,.. чтобы доказать свою антиолигархическую добросовестность".

Что было ранее

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 5 марта объявил о внесении в санкционный список украинского бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи из-за причастности к коррупции во время пребывания в должности председателя Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах.

В Госдепе при этом заявили, что у Блинкена есть "достоверная информация" о том, что Игорь Коломойский был замешан в значительной коррупции, будучи главой ОГА в 2014-2015 годах.

Офис Президента Украины после этого заявил о благодарности партнерам Украины за поддержку в борьбе с олигархами.

Позже в ЕС поддержали санкции США в отношении Коломойского. Только после этого, Президент Владимир Зеленский прокомментировал санкции США против Коломойского.