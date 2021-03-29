НАПК направило в суд 52 админпротокола: в списке двое народных депутатов

КИЕВ. 29 марта. УНН. Национальное агентство составило и направило в суд 52 административных протокола. В частности, составлены админпротоколы в отношении двух народных депутатов - члена фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Федора Христенко и члена фракции "Слуга народа" Александра Куницкого. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

Цитата

"Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) за прошедшую неделю составило и направило в суд 52 административных протокола", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что за нарушение порядка представления финансовой отчетности политических партий были составлены протоколы в отношении представителей таких партий:

• "Республиканская христианская партия" (руководитель - Николай Поровский)

• "Движение новых сил Михаила Саакашвили" (координатор Совета - Сергей Гаркуша).

По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлено и направлено в суд 45 протоколов в отношении таких лиц:

• Федор Христенко, народный депутат Украины;

• Нонна Багмет, бывший и.о. начальника Главного управления ГНС в г. Киеве (32 протокола)

• Виталий Харченко, бывший председатель Николаевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (4 протокола)

• Оксана Пирогова, начальник Тростянецкого отдела Охтырской местной прокуратуры Сумской области (2 протокола)

• Евгений Кондренко, заместитель начальника отдела полиции - начальник следственного отдела Новомосковского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области (2 протокола)

• Александр Куницкий, народный депутат Украины (2 протокола).

По признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлено 5 административных протоколов в отношении таких лиц:

• Михаил Савостяник, бывший заместитель начальника управления - начальник отдела Государственной службы финансового мониторинга Украины;

• Ярема Дуль, бывший начальник отдела Государственной таможенной службы Украины (ГТС)

• Александр Тимощук, начальник отдела инновационного развития Государственного агентства автомобильных дорог Украины;

• Надежда Гой, начальник хозяйственного отдела Хозяйственного суда Тернопольской области;

• Артем Тарасенко, прокурор отдела Генеральной прокуратуры Украины.

Дополнение

НАПК начало полную проверку еще 89 деклараций. Итак, в этом году НАПК взяло в проверку уже 177 деклараций чиновников.