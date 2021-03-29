Яхта под британским флагом прибыла в Стамбул из оккупированного Севастополя: в МИД обещают отреагировать

КИЕВ. 29 марта. УНН. Сегодня в Стамбул прибыла яхта под флагом Великобритании, которая до этого более чем полгода находилась на территории временно оккупированного Севастополя. Об этом в Facebook написал руководитель Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко, передает УНН.

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"Сегодня 29.03.2021 ориентировочно в 09:40 - 10:00 (время по Киеву) в Стамбул прибыла красивая яхта под флагом Великобритании. В Стамбуле таких много, но эта прибыла из оккупированного Севастополя. Вышла из Севастополя со стоянки в Южной бухте 27.03.2021 в 20:06", - написал Клименко.

Детали

По его словам, в Севастополь яхта прибыла в прошлом году, 26 июля, из Сочи. Затем занималась морскими прогулками и зимовала.

В комментарии под постом Клименко откликнулся посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Обязательно действенно отреагируем", - написал он.

Что было раньше

В прошлом году Палау лишила флага судно "SKS ONE" за заход в закрытые порты на временно оккупированной территории Крыма.