До 15 апреля ожидаются почти полмиллиона доз вакцин AstraZeneca и Pfizer по программе COVAX - Степанов

КИЕВ. 29 марта. УНН. Первая поставка в рамках программы COVAX Украины ожидается до 15 апреля в количестве 360 тысяч доз вакцины AstraZeneca и 117 тысяч доз вакцины Pfizer. Всего в пределах COVAX Украина получит 8 миллионов доз вакцин. Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

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"Это первая поставка в рамках COVAX, которую мы ожидаем. Если точно, то 360 тысяч доз AstraZeneca и 117 тысяч доз Pfizer мы ожидаем до 15 апреля. Это та информация, которую мы имеем от COVAX, что первая поставка у нас должна быть именно в таком объеме и в ближайшие 2-3 недели. Ничего не изменилось: 8 млн доз - это та цифра, которая нам подтверждена", - рассказал Степанов.

Детали

Министр Степанов также отметил, что до 1 июня, по информации COVAX, Украина получит 1,7 млн доз вакцин.

"Если говорить дальше, то информацию, которую мы сегодня имеем от COVAX, что всего в сроки до 1 июня мы должны получить 1,7 млн доз вакцин в рамках инициативы. А дальше уже, начиная с июня, должны происходить следующие поставки", - подчеркнул он.

Все о вакцинации в Украине

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Со старта кампании по вакцинации против коронавируса прививку от COVID-19 получили уже 53 155 человек, больше всего - в Донецкой области, меньше всего - в Черниговской. По информации Минздрава всего более 360 тысяч украинцев уже записались в лист ожидания прививки от COVID-19 по состоянию на 29 марта.

Ранее министр Степанов рассказал о задержках с поставками Covishield из-за запрета правительства Индии на экспорт вакцин. Он также выразил надежду, что Индия возобновит экспорт вакцины от коронавируса в апреле. При этом, по его словам, Украина ожидает поставки 22 млн доз вакцин, среди которых пока законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX.

При этом в четверг, 25 марта, в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Гослекслужба и Государственный экспертный центр Минздрава до 10 дней будут проводить лабораторный контроль вакцины. После этого CoronaVac поступит для проведения прививок от COVID-19. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет выделен на маломобильных групп населения пожилого возраста.