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Под офис Президента принесли плакаты “Вы забыли о Свинарчуках”

Под офис Президента принесли плакаты “Вы забыли о Свинарчуках”

КИЕВ. 29 марта. УНН. Активисты принесли под офис Президента Владимира Зеленского плакаты — напоминание о “деле Свинарчуков”, сообщает УНН.

Детали

Всего было три плаката, на которых написано: “Владимир Александрович”, “Пока вы забыли о Свинарчуках”, “Гизо Углава до сих пор грабит НАБУ”.

Инициаторы акции возмущены, что власть не расследует крупную коррупцию в Укроборонпроме.

Контекст

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава помог “свинарчукам” участвовать в тендерах Укроборонпрома, убрав их с “чёрного списка” НАБУ. 

Дополнение

В Раде зарегистрировали законопрект, который в случае принятия позволит Гизо Углаве занять кресло Артема Сытника.

В то же время Углава попал в очередной скандал, его связывают со схемами в “Укрзализныце” и непроцессуальных контактах с экс-правлением госкомпании Владимиром Жмаком и Иракли Эзугбая — бывших подопечных Михаила Саакашвили. Подробно здесь.

Источник: УНН
Теги: Украина, Офис президента Украины
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