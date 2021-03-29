Под офис Президента принесли плакаты “Вы забыли о Свинарчуках”
КИЕВ. 29 марта. УНН. Активисты принесли под офис Президента Владимира Зеленского плакаты — напоминание о “деле Свинарчуков”, сообщает УНН.
Детали
Всего было три плаката, на которых написано: “Владимир Александрович”, “Пока вы забыли о Свинарчуках”, “Гизо Углава до сих пор грабит НАБУ”.
Инициаторы акции возмущены, что власть не расследует крупную коррупцию в Укроборонпроме.
Контекст
Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава помог “свинарчукам” участвовать в тендерах Укроборонпрома, убрав их с “чёрного списка” НАБУ.
Дополнение
В Раде зарегистрировали законопрект, который в случае принятия позволит Гизо Углаве занять кресло Артема Сытника.
В то же время Углава попал в очередной скандал, его связывают со схемами в “Укрзализныце” и непроцессуальных контактах с экс-правлением госкомпании Владимиром Жмаком и Иракли Эзугбая — бывших подопечных Михаила Саакашвили. Подробно здесь.