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Украина запросила срочное заключение Венецианской комиссии по законопроекту о ВСП

Украина запросила срочное заключение Венецианской комиссии по законопроекту о ВСП

КИЕВ. 29 марта. УНН. Украина запросила у Венецианской комиссии срочное заключение о законопроектах касательно процедуры избрания членов Высшего совета правосудия. Об этом говорится в сообщении на сайте Комиссии, передает УНН.

Цитата

“Письмом от 15 марта 2021 года Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков запросил срочное заключение Венецианской комиссии по законопроекту о внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) членов Высшего совета правосудия Украины и о деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия”, — сказано в сообщении на сайте “Венецианки”.

Что было ранее

Съезд судей в марте избрал несколько членов Высшего совета правосудия по своей квоте.

Избрание членов ВСП произошло на фоне призыва послов стран “Группы семи” отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционный суд, до установления прозрачных процессов отбора, которые заслуживали бы доверия.

Также 9 марта, в первый день работы съезда судей, под стенами Президент отеля, где проходило мероприятие, собралась акция протеста против съезда. Призыв — не проводить съезд судей до изменения правил отбора членов ВСП и КСУ.

Источник: УНН
Теги: Украина, Венецианская комиссия, Высший совет правосудия
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