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Внеочередное заседание Рады: Ивченко прокомментировал обострение ситуации на Донбассе

Внеочередное заседание Рады: Ивченко прокомментировал обострение ситуации на Донбассе

Вадим Ивченко

КИЕВ. 29 марта. УНН. Народный депутат Вадим Ивченко в эфире телеканала Украина 24 прокомментировал внеочередное заседание Рады относительно, в частности, обострения ситуации на Донбассе. Об этом сообщает УНН.

Цитата:

"Важный вопрос - рассмотреть в чем причины обострения (на Донбассе - ред.), как действуют непосредственно ВСУ, какие приказы им даются. Это, конечно же, нужно, и сделать политическое постановление об осуждении и обращении в соответствии с европейскими институтами, к нашим послов, в ОБСЕ - организации, которая сегодня единственная работает на этой территории, - чтобы они как-то тоже реагировали и фиксировали все, что происходит на востоке Украины", - считает Ивченко.

Контекст

Во вторник, 30 марта, вероятно может произойти целых три внеочередных заседания Верховной Рады. По словам народного депутата Ярослава Железняка, они будут касаться следующих тем:

1) Постановления о ситуации на Донбассе;

2) Экономических законов;

3) Постановления о событиях на улице Банковой и довыборов.

Дополнение

Напомним, ранее нардеп Вадим Ивченко отметил , что новая стратегия военной безопасности Украины хоть и имеет цель приближения украинской армии к определенным стандартам, однако не отвечает на вопрос того, каким образом ускорить возвращение оккупированных украинских территорий.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Батькивщина, нардепы
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