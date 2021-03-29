ООС: зафиксировано два обстрела с позиций боевиков

КИЕВ. 29 марта. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операциии Объединенных сил на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Цитата:

"В течение текущих суток, 29 марта, было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре.

Детали

Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в пригороде населенного пункта Светлодарск, где противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Как отметили в пресс-центре, боевых потерь среди украинских воинов нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 46 взрывоопасных предметов.

"Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

28 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня.