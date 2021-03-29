Маркив заявил, что сторона обвинения в Италии оспаривает его оправдательный приговор
Виталий Маркив
КИЕВ. 29 марта. УНН. Сторона обвинения по делу нацгвардейца Виталия Маркива подала кассационную жалобу на решение суда, которым он был оправдан. Об этом сам военнослужащий сообщил во время презентации исследования "Битва нарративов: дезинформация Кремля по делу Виталия Маркива в Италии", передает УНН.
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"Влияние ощущается, и оно будет ощущаться до тех пор, пока окончательная точка не будет поставлена. Знаем, что сторона обвинения обратилась в кассационный суд, поэтому эта история пока не закончена", - сказал Маркив.
Что было раньше
3 ноября 2020 года апелляционный суд присяжных в Милане вынес оправдательный вердикт 31-летнему украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву за отсутствием состава преступления.
Более трех лет солдат провел за решеткой, ему инкриминировали соучастие в убийстве двух иностранных журналистов на территории оккупированного Донбасса в мае 2014 года.
Суд первой инстанции в Павии летом 2019 года осудил Маркива до 24 лет заключения. Защита Виталия и государство Украина подали апелляционную жалобу в миланский трибунал, заявив о полном отсутствии доказательств его вины.
Несмотря на положительное для Маркива решение стоит отметить, что апелляционный суд присяжных Милана в вердикте об оправдании нацгвардейца подтвердил ответственность украинских войск за "атаку на журналистов".