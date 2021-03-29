Довыборы в Раду: ЦИК обработала более 50% протоколов на Прикарпатье, лидирует Вирастюк
КИЕВ. 29 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия, по состоянию на 21.20, обработала 50,42% протоколов из УИК в Ивано-Франковской области. Лидирует Василий Вирастюк от "Слуги народа", передает УНН.
Детали
Тройка лидеров гонки выглядит следующим образом:
Василий Вирастюк - 32,47%
Руслан Кошулинский - 29,08%
Александр Шевченко - 27,62%.
Дополнение
28 марта выбирали народных депутатов в Донецкой (округ №50) и Ивано-Франковская (округ №87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах на 20:00 составила:
- 20,99% в округе №50 (Донецкая область)
- 35,05% в округе №87 (Ивано-Франковская область)
Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в ОИО №50 голосовали 44,72%, а в ОИО №87 - 43,96%.
Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.
В день голосования на промежуточных и повторных выборах полицейские зарегистрировали 39 сообщений, связанных с избирательным процессом. Следователи начали два уголовных производства.