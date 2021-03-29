Довыборы в Раду: ЦИК обработала более 50% протоколов на Прикарпатье, лидирует Вирастюк

КИЕВ. 29 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия, по состоянию на 21.20, обработала 50,42% протоколов из УИК в Ивано-Франковской области. Лидирует Василий Вирастюк от "Слуги народа", передает УНН.

Детали

Тройка лидеров гонки выглядит следующим образом:

Василий Вирастюк - 32,47%

Руслан Кошулинский - 29,08%

Александр Шевченко - 27,62%.

Дополнение

28 марта выбирали народных депутатов в Донецкой (округ №50) и Ивано-Франковская (округ №87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах на 20:00 составила:

- 20,99% в округе №50 (Донецкая область)

- 35,05% в округе №87 (Ивано-Франковская область)

Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в ОИО №50 голосовали 44,72%, а в ОИО №87 - 43,96%.

Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.

В день голосования на промежуточных и повторных выборах полицейские зарегистрировали 39 сообщений, связанных с избирательным процессом. Следователи начали два уголовных производства.