Довыборы в Раду: на Франковщине лидирует Вирастюк

КИЕВ. 30 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 22:20 обработала почти 51,30% протоколов из УИК в Ивано-Франковской области. Там сейчас лидирует Василий Вирастюк, пишет УНН со ссылкой на данные ЦИК.

Детали

На довыборах в Раду в округе № 87 в Ивано-Франковской области по состоянию на вечер лидирует Василий Вирастюк от партии “Слуга народа” с 32,15% голосов избирателей, на втором — Руслан Кошулинский от партии “Всеукраинское объединение” Свобода ", который набрал 29,63%. На третьем месте бизнесмен Александр Шевченко с 27.42% голосов.

В ЦИК отмечают, что явка на выборах в округе составила 35,05%.

дополнение

28 марта выбирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковская (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах на 20:00 составила:

20,99% в округе № 50 (Донецкая область)

35,05% в округе № 87 (Ивано-Франковская область)

Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 в ОВО № 50 голосовали 44,72%, а в ОВО № 87 — 43,96%.

Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.

В день голосования на промежуточных и повторных выборах полицейские зарегистрировали 39 сообщений, связанных с избирательным процессом. Следователи начали два уголовных производства .