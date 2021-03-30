Насыщенный день в Раде: повестка дня на внеочередные заседания
КИЕВ. 30 марта. УНН. Во вторник, 30 марта, в 13:00 начнется первое из ряда внеочередных заседаний Верховной Рады. Народные депутаты сегодня планируют рассмотреть ряд вопросов, в частности постановление относительно событий под Офисом Президента 20 марта, помощь застрахованным лицам на период карантина из-за COVID-19, а также обострение на Донбассе, передает УНН.
Детали
Так, первое внеочередное заседание состоится по требованию Президента Украины Владимира Зеленского для рассмотрения 13 проектов законов:
- по совершенствованию отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета (реестр. № 3553);
- об оказании помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (рег. № 5300);
- по оказанию помощи в связи с беременностью и родами и эффективному использованию бюджетных средств при финансировании одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" (реестр. № 5064);
- по обеспечению деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины (реестр. № 5197);
- о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации (рег. № 4020);
- по стимулированию детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет (рег. № 5153);
- по стимулированию детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет (рег. № 5155);
- по стимулированию детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет (рег. № 5156);
- по приватизации объектов большой приватизации (рег. № 4543);
- по усилению уровня ответственности за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности (рег. № 4157);
- об установлении ответственности за препятствование в проведении проверок по вопросам пожарной и техногенной безопасности (рег. № 3931);
- о внесении изменений в Закон Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или специальный статус" (реестр. № 4355);
- о присуждении ученых степеней (реестр. № 4667-1).
Второе внеочередное заседание ВР собирается по требованию 156 депутатов для заслушивания информации СБУ и рассмотрения 5 проектов постановлений.
Так, нардепы хотят заслушать отчет главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко и исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачова о событиях, которое состоялось 20 марта у Офиса Президента Украины.
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Кроме того, в повестке дня второго заседания ряд проектов постановлений:
- об осуждении событий, состоявшихся 20 марта у Офиса Президента Украины (рег. № 5295);
- о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Колыхаева И.В. (рег. № 4447);
- о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Скичко А.А. (рег. № 5012);
- о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области (рег. № 5292);
- о назначении внеочередных выборов Шегинивского сельского головы Яворивского района Львовской области (рег. № 5291).
Известно также, что накануне народные избранники начали сбор подписей для проведения 30 марта третьего внеочередного заседания.
Планируется рассмотреть два вопроса - это отчет Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака по эскалации вооруженного конфликта на востоке Украины, а также заявление ВР о нарушении режима тишины незаконными и контролируемыми Россией вооруженными формированиями.
Что было ранее
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества на заседании 29 марта принял решение рекомендовать Верховной Раде принять постановление о ситуации на Донбассе.
Дополнение
Так, боевики в пятницу, 26 марта, из минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы в зоне ООС. Вследствие вражеских обстрелов погибло четверо украинских военных, еще двое получили ранения.
Зеленский обратился к лидерам "нормандской четверки" с призывом сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.