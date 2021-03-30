Сколько получает премьер: Шмыгаль подал декларацию о доходах

КИЕВ. 30 марта. УНН. За год работы в должности, премьер-министр Денис Шмыгаль получил более 540 тыс. грн заработной платы. Соответствующие данные содержатся в представленной должностным 29 марта электронной декларации об имуществе и доходах 2020 года, передает УНН.

Детали

Так, Шмыгаль задекларировал как имущество супругов жилой дом площадью 251,9 кв.м. во Львове стоимостью 1 063 200 грн (владелец — жена), а также земельный участок площадью 2200 кв.м. в Хороснице, что во Львовской области.

Также в декларации содержатся два земельных участка во Львове на 151 кв.м. и 458 кв.м., стоимостью 164 951 грн и 500 314 грн. соответственно, принадлежащих жене премьера. Последней она владает на 25%.

Согласно декларации, ей принаджлежит еще один земельный участок в Хороснице площадью 2200 кв. м., а также нежилое помещение площадью 417 кв.м. в Каменке-Бугской Львовской области стоимостью 4940000 грн.

Премьер задекларировал и машину жены Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска стоимостью 831 900 грн на момент приобретения.

С доходов, Шмыгаль получил 540 052 грн заработной платы на должности премьера, а также 34 018 грн от Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Кроме того, он задекларировал получение 90 150 грн. от Андрея Якимива в виде дохода от отчуждения недвижимого имущества. У жены Екатерины среди источников дохода указана только выплата пенсии по инвалидности в размере 25 800 грн от Пенсионного фонда во Львовской области.

Среди активов у премьер-министра 155 000 долларов наличными и 57 728 грн на счету в ПриватБанке. У жены наличными 80 000 долларов и 11 953 грн в том же учреждении.

Справка

По данным НАПК, по состоянию на 25 марта только 65% от ожидаемого количества деклараций от должностных лиц получили в Национальном агентстве по предупреждению коррупции, тогда как к концу кампании декларирования остался только 1 неделю.