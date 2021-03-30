СМИ: разоблачённого СБУ агента белорусской разведки освободили от ответственности

КИЕВ. 30 марта. УНН. Появились подробности задержания якобы белорусского шпиона в Украине. Мужчина был освобожден от уголовной ответственности, сообщает “Радио Свобода” со ссылкой на решение суда и материалы уголовного дела, передает УНН.

Детали

Сообщается, что гражданин Беларуси работал заместителем директора МК Гранд Плюс — компании, зарегистрированной в городе Днепр. Согласно материалам уголовного дела, в июле 2019 года мужчина дал согласие на сотрудничество с сотрудником Управления Комитета государственной безопасности Беларуси по Брестской области. Задержанный назвал следователя имя “вербовщика”, сообщают журналисты. По словам задержанного, он обязался создать “разведывательную сеть” для сбора и передачи сведений, составляющих государственную тайну в Украине.

В январе 2020 года задержанный, в свою очередь, пытался завербовать офицера Луцкого погранотряда, у которого есть информация, интересная белорусскому КГБ.

По данным из материалов уголовного дела, в первую очередь белорусского “вербовщика” интересовала информация о сотрудниках правоохранительных органов и Государственной пограничной службы Украины, а также об организации этих служб, использовании спецтехники для задержания нарушителей границы и боевых возможностях подразделений. Офицер Луцкого погранотряда должен был передать эту информацию представителю КГБ Беларуси в Брестской области во время личных встреч на территории Беларуси в заранее оговоренных местах.

Согласно материалам уголовного дела, гражданин Беларуси добровольно прекратил “незаконную деятельность” и сообщил о своей вербовке в Службу безопасности Украины до того, как его заподозрили в преступлении. Он передал все материалы сотрудникам СБУ.

Учитывая все эти обстоятельства, суд освободил гражданина Беларуси от уголовной ответственности и вернул ему мобильные телефоны, пишет “Радио Свобода”.

В решении суда об освобождении белоруса от уголовной ответственности ничего не говорится о том, что от него требовалось организовать каналы транспортировки оружия и предметов двойного назначения через госграницу, сообщает СБУ.

Что было ранее

Служба безопасности Украины на прошлой неделе заявила, что контрразведка разоблачила и прекратила шпионскую деятельность агента белорусского КГБ в Волынской области.

По данным СБУ, задокументировано, что сотрудники иностранной спецслужбы отработали агенту задачи по сбору актуальной информации о:

ситуации в приграничье;

состоянии защищенности государственной границы Украины;

порядке его охраны;

техническом оснащении, количестве задействованного личного состава Государственной пограничной службы Украины;

характеризующих и компрометирующих данных на пограничников и таможенников и др.

“Полученные контрразведкой СБУ данные свидетельствуют о том, что эта деятельность среди прочего имела целью организацию провокаций и создание информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Беларусь”, — заявили в спецслужбе.

Сообщалось, что гражданину Беларуси объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст.114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.