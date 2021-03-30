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Главнокомандующий ВСУ назвал численность российского контингента в Крыму и на Донбассе

Главнокомандующий ВСУ назвал численность российского контингента в Крыму и на Донбассе

КИЕВ. 30 марта. УНН. На территории временно оккупированного Крыма, объединение войск ВС РФ сейчас составляет около 32 700 военнослужащих. На временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях развернуто группировки российский оккупационных войск численностью около 28 тыс. человек, действующих при поддержке российских регулярных войск. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины, передает УНН.

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“С 2014 года, за время оккупации полуострова Крым Россией, осуществлено наращивание межвидового объединения войск ВС РФ, которое в настоящее время составляет около 32 700 военнослужащих. В середине марта этого года на полигоне Опук отработаны мероприятия полевой подготовки по вопросам высадки воздушного и морского десантов двумя батальона тактической группы при поддержке артиллерийской тактической группы из состава 7-й десантно-штурмовой дивизии”, — сказал Хомчак.

Детали

По его словам, после окончания учений указанные подразделения были оставлены в районе полигона.

Дополнительно отмечено наращивание группировки за счет перемещения еще 5 батальонных технических групп, сообщил Главнокомандующий.

“На временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях развернуто группировки российский оккупационных войск противника 1-го и 2-го АК в составе 14 боевых бригад-полков и подразделений обеспечения численностью около 28 тыс. человек, действующих при поддержке Российского регулярных войск, на командных должностях в которых находятся кадровые офицеры ВС РФ”, — сказал Хомчкак.

По его словам, для подготовки специалистов разведывательных спецподразделений, на временно оккупированной территории Украины в Донецкой и Луганской областях находится аппарат военных советников и инструкторов ВС РФ численностью более 2 тыс. человек.

Кроме того, на территории Ростовской области содержатся до 12 батальонных тактических групп со сроком готовности 1-2 суток, что обеспечивает минимально необходимый комплекс мероприятий немедленного реагирования на возможные военные действия со стороны Украины, добавил он.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, оккупация, ВСУ

В тексте упоминаются

Хомчак Руслан
Хомчак Руслан
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