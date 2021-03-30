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ВСУ готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта на Донбассе - Хомчак

ВСУ готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта на Донбассе - Хомчак

КИЕВ. 30 марта. УНН. Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины, передает УНН.

Цитата

“Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения Операции объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины”, — сказал Хомчак.

Детали

По его словам, общая цель ВР и ВС — победа над агрессором, обеспечение устойчивого мира, восстановления территориальной целостности — требует консолидации усилий всего украинского народа.

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ назвал численность российского контингента в Крыму и на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ВСУ, ОРДЛО
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