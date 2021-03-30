ВСУ готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта на Донбассе - Хомчак

КИЕВ. 30 марта. УНН. Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины, передает УНН.

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“Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения Операции объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины”, — сказал Хомчак.

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По его словам, общая цель ВР и ВС — победа над агрессором, обеспечение устойчивого мира, восстановления территориальной целостности — требует консолидации усилий всего украинского народа.

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ назвал численность российского контингента в Крыму и на Донбассе.