В украинской делегации в ТКГ рассказали о заседании рабочей группы

КИЕВ. 30 марта. УНН. Осужденную в Украине за терроризм так называемую “общественную активистку” Майю Пирогову экстренно госпитализировали. Заседание рабочей группы ТКГ по политическим вопросам состоялось без неё. Об этом сообщил член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

“Народ Донбасса” застыл в тревожном ожидании. Выдающаяся дипломатка, лицо “ДНР” на международной арене Майя Пирогова экстренно госпитализирована. Заседание рабочей группы ТКГ по политическим вопросам состоялось без неё. Правда, длилось всего полчаса, но главное, что дипломатический процесс продолжается...”, — написал Гармаш.

Дополнение

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) выразила готовность устранить от переговорного процесса осужденную в Украине за терроризм так называемую “общественную активистку” Майю Пирогову. Этого требовала украинская сторона.

Консультации в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу заблокированы из-за присутствия на них осужденной за терроризм Майи Пироговой.

16 марта Украинская сторона на заседании рабочей группы Трехсторонней контактной группы попросила удалить из группы “приглашенную приглашенными” из оккупированного Донецка российской стороной “эксперта”. В результате заседание было приостановлено.

Гармаш в начале марта сообщал, что на тогдашнем заседании рабочей группы по политическим вопросам впервые заговорили так называемые “эксперты” с оккупированных Луганска и Донецка.

До этого, четыре заседания “эксперты ОРДЛО” присутствовали, но молчали.