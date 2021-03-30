Рада приняла законопроект Зеленского о воинской повинности

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом внесенный Владимиром Зеленским законопроект № 3553 относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета. Соответствующее решение поддержали 256 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается внесение в кодексы и законы Украины ряда изменений, а именно:

- реформирование местных органов военного управления путем создания на базе районных, городских военных комиссариатов, военных комиссариатов АР Крым, областей, городов Киева и Севастополя соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

- совершенствование порядка осуществления воинского учета призывников, военнообязанных, в том числе введение военного учета резервистов, определение органов его ведения и их полномочий;

- актуализация организационно-правовых основ функционирования Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в частности, путем уточнения механизма наполнения такого Реестра на основании сведений, вносимых органами его ведения, а также путем информационного взаимодействия между этим Реестром и информационно-телекоммуникационными системами, реестрами, базами данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные органы;

- введение нового вида военной службы - военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, порядка его организации и проведения, предусмотрение для призываемых лиц трудовых, образовательных гарантий, гарантий социально-правовой защиты;

- совершенствование основ административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

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В частности, законопроектом предусматриваются следующие наказания:

- нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета влечет за собой наложение штрафа от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан;

- нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации влечет за собой наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан;

- умышленная порча или небрежное хранение документов и военных билетов, повлекшее их утрату, влечет за собой наложение штрафа от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан;

- уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет;

- уклонение военнообязанного, резервиста от учебных сборов наказывается штрафом от 500 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет.

Как сообщил в начале месяца руководитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, законопроект позволит в течение суток призвать на службу резервистов в особый период без объявления мобилизации.



Дополнение

В мае прошлого года в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, поданный Президентом Зеленским, по совершенствованию отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета.



15 сентября 2020 Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона, который предусматривает, в частности, введение нового вида военной службы - военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период. 10 февраля Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Раде принять законопроект во втором чтении и в целом.



