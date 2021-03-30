Карантинные 8 тысяч возвращаются: Рада приняла законопроект

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом внесенный Президентом Владимиром Зеленским законопроект № 5300 о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Соответствующее решение поддержали 312 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

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"Президент Украины настаивает на усилении помощи малому и среднему бизнесу. Учитывая это, 24 марта был внесен законопроект, которым предлагается финансовая поддержка физическим лицам - предпринимателям, наемным работникам, виды деятельности которых будет ограничено в соответствии с тем, что определенная территория будет отнесена к "красной зоне" согласно постановлению КМУ. Законопроектом предлагается государственная помощь из двух источников: это Государственный бюджет (это гарантированная сумма в размере 8 тыс. грн) и за счет местных бюджетов исключительно в размере, что принимается соответствующим решением местных советов, из местного бюджета", - сказала заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко, представляя законопроект в Верховной Раде.

Детали

Согласно пояснительной записке, законопроектом предусмотрено предоставление помощи застрахованным лицам, которые являются наемными работниками субъектов хозяйствования, зарегистрированных в регионах, в которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности, за счет средств государственного бюджета в размере 8 тыс. гривен и за счет средств местных бюджетов в размере, определенном решением соответствующего органа местного самоуправления.

Помощь будет оказываться в случае нахождения страхователя соответствующего застрахованного лица на учете в качестве плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на территории административно-территориальной единицы, на которой введены дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия, связанные с распространением COVID-19.

Отмечается, что принятие и реализация положений, предусмотренных законопроектом, потребует дополнительных расходов из государственного и местных бюджетов.

При этом указывается, что общий объем предоставленной в прошлом году единовременной материальной помощи, которая выплачивалась в размере 8 тыс. грн застрахованным лицам в связи с потерей части заработной платы или дохода из-за временного приостановления работы субъектов хозяйствования вследствие введения ограничительных противоэпидемических мероприятий, составил 3,85 млрд гривен, из которых наемные работники получили 1,85 млрд грн, физические лица - предприниматели - 2,0 млрд гривен.

Что было ранее

В конце прошлого года Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления социальной поддержки в виде единовременной выплаты 8 тыс. грн для застрахованных лиц и субъектов хозяйствования во время карантина.