Посол ЕС призвал Россию немедленно освободить трех украинцев в оккупированном Крыму

КИЕВ. 30 марта. УНН. Посол ЕС в Украине Матти Маасикас призвал Россию немедленно освободить жителей оккупированного Крыма Меджита Аблямитова и Галину Довгополу, которым недавно вынесли долговременные приговоры, а также фрилансера "Радио Свобода" Владислава Есипенко. Об этом дипломат написал у себя в Twitter, передает УНН.

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"Последние длительные осуждения Меджита Аблямитова и Галины Довгополой и задержания Владислава Есипенко, фрилансера "Радио Свобода", иллюстрируют страшную ситуацию с правами человека в Крыму, незаконно аннексированного Россией. Мы осуждаем эти действия и призываем немедленно освободить их", - написал Маасикас.

Дополнение

Подконтрольный российской оккупационной власти так называемый "Севастопольский городской суд" вынес незаконный приговор гражданке Украины Галине Довгополой, осудив ее к 12 годам лишения свободы за якобы сбор данных для Украины относительно отдельного авиационного полка ЧФ РФ.



Аблямитова так называемый "Кировский районный суд" во временно оккупированном Крыму приговорил к 6 годам отбывания наказания в колонии строгого режима и 1 года админнадзора после окончания срока за якобы участие в добровольном батальоне имени Номана Челебиджихана.

Владислава Есипенко задержали сотрудники ФСБ 10 марта в районе села Перевальное вместе с жительницей Алушты Елизаветой Павленко. В машине Есипенко, утверждают российские правоохранители, при осмотре нашли самодельное взрывное устройство.

12 марта Киевский районный суд Симферополя арестовал Есипенко на два месяца по подозрению в незаконном изготовлении взрывного устройства часть 1 статьи 223.1 Уголовного кодекса РФ.