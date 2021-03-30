Рада разблокировала большую приватизацию

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4543 о приватизации объектов большой приватизации. Соответствующее решение поддержали 257 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Детали

Проект закона предлагает исключить из закона пункт, согласно которому временно, на период карантина и ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, существует запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации.

Как говорится в пояснительной записке, документ направлен на обеспечение проведения ряда подготовительных, организационных мер и мероприятий, предшествующих проведению непосредственной продажи объектов большой приватизации на аукционах, и проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации.

Что было раньше

На время карантина продажу объектов большой приватизации было запрещено законом. Сейчас этот закон действующий.

В декабря 2020 года правительство предложило Верховной Раде разблокировать большую приватизацию в 2021 году. Правительство предложило ВР снять ограничения на продажу ряда объектов - это 5 теплоэлектроцентралей, три облэнерго, предприятий "Большевик", Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, "Президент отель".



Деньгами от реализации государственных объектов хотят "наполнить" Бюджет-2021. Запланирована продажа крупных государственных предприятий, что по оценке правительства, должно дать возможность увеличить поступления в бюджет до 12 млрд грн.

При этом дефицит бюджета-2021 предусмотрено на уровне 5,5% от ВВП, или 246,6 млрд грн.

В экспертных кругах отмечали, что большой дефицит означает, что его надо покрывать или заимствованиями, или эмиссией, или приватизацией. Но приватизация, которая является нерегулярными доходами, вряд ли способна покрыть хотя бы десятую часть этого дефицита.