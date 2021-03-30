Украина первой в мире приравняла электронные паспорта к обычным

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада во вторник приняла во втором чтении законопроект № 4355 относительно использования электронных паспортов. Соответствующее решение поддержали 302 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Детали

Проект закона разработан с целью закрепления на законодательном уровне возможности использования гражданами Украины отражение в электронной форме информации, содержащейся в электронном паспорте и э-паспорте для выезда за границу.

Законопроектом предполагается закрепить на уровне закона Украины определение таких понятий как "э-паспорт" и "э-паспорт для выезда за границу", а также возможность использования электронных паспортов гражданами Украины после 2021 года.

Дополнение

Как отметил министр по вопросам цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, наше государство стало первой в мире страной, принявшей соответствующую инициативу.

"Мы первая в мире страна, которая приравняла электронные паспорта к обычным!", - написал он в Telegram-канале.

Справка

Стоит отметить, что в Украине использование цифровых паспортов начали тестировать в приложении "Дия" в марте 2020 года.



В апреле 2020 года правительство одобрило их использование в приложении "Дия".



Сегодня с помощью электронных паспортов можно пользоваться перелетами по Украине, открывать банковские счета и проводить кассовые операции в банках.



