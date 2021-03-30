КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

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"Президент Владимир Зеленский подписал Указ № 128/2021 "О праздновании 25-й годовщины Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что целью документа является организация достойного празднования в 2021 году годовщины Конституции, учитывая ее важное значение в развитии правового и демократического государства.

Так, согласно указу, Кабинет Министров должен образовать Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 25-й годовщины Конституции Украины, определив сопредседателями Премьер-министра и руководителя Офиса Президента Украины и привлекая в его состав представителей центральных и местных органов исполнительной власти, территориальных общин, общественных объединений.

"На основании предложений Организационного комитета и с учетом эпидемической ситуации в государстве правительство должно разработать и обеспечить, в частности, проведение в Киеве и других населенных пунктах торжественных мероприятий с участием представителей центральной и местной власти, дипломатического корпуса, международных организаций и общественности", - отмечается в сообщении.

Кроме того, необходимо организовать проведение к 25-й годовщине Конституции конкурса среди студентов и молодых ученых на лучшую научную работу по развитию конституционно-правового регулирования.

Также правительство должно способствовать реализации инициатив общественности, направленных на утверждение в Украине принципов правового государства, поддержку необратимости европейского и евроатлантического курса Украины, и обеспечить широкое освещение мероприятий по празднованию 25-й годовщины Конституции Украины.

"Национальный банк Украины должен изготовить и выпустить в обращение памятную монету", - говорится в сообщении.

Министерство иностранных должно дел пригласить к участию в торжествах представителей дипломатического корпуса иностранных государств, международных организаций, украинской диаспоры, а также обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины при участии представителей украинской общественности за рубежом мероприятий к годовщине Конституции.

Дополнение

В Украине День Конституции отмечают 28 июня.

Напомним, в Минобороны рассказали, что на параде к 30-летию Независимости Украины планируют, в частности, продемонстрировать новейшие разработки военной техники, новый строевой шаг, провести речной военный парад на Днепре и организовать сводный оркестр в тысячу музыкантов.