ЦИК заменила главу ОИК №87 и трех членов комиссии - ОПОРА

КИЕВ. 30 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия на своем заседании 30 марта внесла изменения в состав окружной избирательной комиссии №87 в Ивано-Франковской области. Было заменено главу ОИК и трех членов комиссии. Об этом сообщают наблюдатели Гражданской сети "ОПОРА", передает УНН.

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"По информации ОИК, состоялась замена главы избирательной комиссии Руслана Кашникова на Алексея Остроухова (субъект представления - партия "Голос", фракция которой зарегистрирована в ВР), а также Василия Белоуса на Александра Егорова (ВО "Свобода"), Дениса Жилюка на Евгения Павлусенко ("Голос") и Ивана Федива на Сергея Калугина ("Слуга народа")", - говорится в сообщении.

Дополнение

ОИК №87 отправила 14 участковых избирательных комиссий на пересчет голосов по голосованию на довыборах в Верховную Раду. А ночью было сообщение о заминировании ОИК, которое оказалось ложным.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 15:50 30 марта обработала только 67,52% протоколов с УИК из Ивано-Франковской области, показатель не меняется с утра.

Добавим, на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы "Слуга народа" и "За будущее" каждая заявили о победе своих кандидатов - Василия Вирастюка и Александра Шевченко. По официальным данным, в настоящее время лидирует Вирастюк.

28 марта выбирали народных депутатов в Донецкой (округ №50) и Ивано-Франковская (округ №87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе №87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в ОИО №87 голосовали 43,96%.

Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.