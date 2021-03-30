В Раде состоялась потасовка: "слуги" не пускали Порошенко к трибуне

КИЕВ. 30 марта. УНН. В зале Верховной Рады Украины состоялась небольшая потасовка между народными депутатами, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, во время выступления народного депутата от партии ЕС Ирины Геращенко к трибуне пытались пройти несколько коллег, в частности Артур Герасимов и Петр Порошенко.

Однако, на пути им встретились, в частности, нардепы от "Слуги народа". Народные избранники не давали друг другу пройти, что повлекло брань и небольшую потасовку.

Конфликт не перешел в насилие, и вскоре Геращенко вернулась к выступлению.

"В первом ряду сидит нетрезвый человек, народный депутат Украины, и мы требуем по итогам сегодняшнего заседания, первое Нацполиции (сейчас сняли депутатскую неприкосновенность) провести тест на алоголь народного депутата по фамилии "Ш" с первого ряда", - сказала она.

Справка

На сегодняшнем заседании народные депутаты, среди прочего, рассматривали такие вопросы, как проект постановления об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 возле Офиса Президента Украины.