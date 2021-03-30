Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины на заседании во вторник одобрила проект постановления о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области. Соответствующее решение поддержали 249 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

Согласно документу, Верховная Рада постановляет, в частности, назначить внеочередные выборы Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области на воскресенье 31 октября 2021 года.

Центральной избирательной комиссии с учетом предложений соответствующей территориальной избирательной комиссии решили определить в установленном порядке объем бюджетных расходов, необходимых для проведения внеочередных выборов Харьковского городского головы.

Кабинету Министров - в пределах полномочий принять меры по обеспечению финансирования внеочередных выборов Харьковского городского головы за счет средств целевой субвенции из Государственного бюджета Украины.

контекст

В пояснительной записке авторы проекта постановления напомнили, что 25 октября 2020 года состоялись первые выборы Харьковского городского головы. Тогда Харьковским городским председателем избрали Геннадия Кернеса. По информации Харьковского городского совета, на первой сессии Харьковского горсовета нового созыва 9 декабря 2020 года Кернес получил полномочия городского головы, а 16 декабря 2020 года он умер.

Добавим

31 декабря 2020 года секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, как указано, обратился в ВР с ходатайством о назначении внеочередных выборов мэра Харькова в связи со смертью Кернеса. А 24 февраля 2021 года Харьковский городской совет принял решение о принятии к сведению факт смерти Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и направила его в ВР.

17 марта парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал проведение выборов Харьковского городского головы 31 октября 2021 года, дальше вопрос должен рассматриваться в парламенте.



"Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства ... считает целесообразным назначить внеочередные выборы Харьковского городского головы", - говорится в пояснительной записке.