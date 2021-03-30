Рада назначила внеочередные выборы сельского головы во Львовской области

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины на заседании во вторник приняла проект о назначении внеочередных выборов Шегиновского сельского головы Яворовского района Львовской области. Соответствующее решение поддержали 245 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

Документом Верховная Рада постановляет назначить внеочередные выборы Шегиновского сельского головы Яворовского района Львовской области на воскресенье 31 октября 2021 года.

По информации из пояснительной записки, на первых выборах 25 октября 2020 года Шегиновским сельским головой был избран Кривейко Игорь Мирославович.

6 февраля 2021 года Кривейко умер. В соответствии с пунктом 6 части первой, пункта 1 части одиннадцатой статьи 79 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" полномочия сельского, поселкового, городского головы прекращаются досрочно в случае его смерти, а соответствующее лицо освобождается от должности со дня принятия соответствующим советом решения, которым принимается во внимание указанный факт.

В связи с этим, 11 февраля 2021 года Шегиновский сельский совет принял к сведению факт досрочного прекращения полномочий Шегиновского сельского головы в связи со смертью.

Что было раньше

Ранее сегодня Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 30 марта назначила внеочередные выборы Харьковского городского головы на воскресенье 31 октября 2021 года.