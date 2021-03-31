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Депутаты “Слуги народа” отправляются в Ивано-Франковскую область лично проконтролировать подсчет голосов

Депутаты “Слуги народа” отправляются в Ивано-Франковскую область лично проконтролировать подсчет голосов

КИЕВ. 31 марта. УНН. Народные депутаты “Слуги народа” отправляются на Ивано-Франковщине выяснить ситуацию с подсчетом голосов в 87-м избирательном округе, где в воскресенье состоялись довыборы в парламент. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу партии.

Детали

Сейчас окружная избирательная комиссия обработала только 67% протоколов с участковых избирательных комиссий. Далее их работа была временно приостановлена, ведь председатель комиссии исчез, а новый не восстанавливает подсчет голосов, отмечают в партии.

Цитата

“Ситуация тревожная еще и потому, что непосредственно в день выборов, а также после них наблюдатели от” Слуги народа “фиксировали многочисленные нарушения на избирательных участках, а также были фальшивые сообщения о” минировании “избирательной комиссии”, — сообщают в “Слуге народа” .

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Напомним

По состоянию на 15 часов вторника, 30 марта, окружная избирательная комиссия округа № 87 с довыборов в Верховную Раду в Ивано-Франковской области после перерыва не восстановила свою работу — отсутствует кворум.

Источник: УНН
Теги: выборы, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область, Слуга народа
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