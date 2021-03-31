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Путин пообщался с Макроном и Меркель и обвинил Украину в эскалации вооруженного конфликта на Донбасса

Путин пообщался с Макроном и Меркель и обвинил Украину в эскалации вооруженного конфликта на Донбасса

КИЕВ. 31 марта. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эмануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Обсудили и ситуацию в Украине, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу АП России.

Цитата

“В ходе подробного обмена мнениями по ситуации на Украине подтверждено безальтернативность минского „Комплекса мер“ 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране”, — пишут на сайте президента РФ.

Детали

Путин “подчеркнул важность” выполнения киевской властью всех достигнутых на высшем уровне договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулирования правовых аспектов особого статуса Донбасса.

Российская сторона обвинила Украину в провокациях и эскалации вооруженного противостояния в зоне ООС и в отказе от “выполнение согласованных в июле 2020 году в Контактной группы “Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня”.

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Напомним

Российские боевики обстреляли украинских военных вблизи населенного пункта Шумы Донецкой области, погиб подполковник Сергей Коваль. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, указы, Ангела Меркель, переговоры, Кремль
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