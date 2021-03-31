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Меркель и Макрон призвали провести переговоры в "нормандском формате"

Меркель и Макрон призвали провести переговоры в "нормандском формате"

КИЕВ. 31 марта. УНН. Канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели сегодня совместную видеоконференцию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом информируют в пресс-службе правительства Германии, пишет УНН.

Детали

Во время трехсторонней видеовстречи канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль вместе с главой РФ Макрон обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины, где Владимир Путин обвинил Украину в провокациях. Канцлер и президент Франции призвали провести переговоры в “нормандском формате” для реализации Минских договоренностей.

Напомним

Российская сторона обвинила Украину в провокациях и эскалации вооруженного противостояния в зоне ООС и в отказе от “выполнение согласованных в июле 2020 году в Контактной группы” Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня".

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Нормандский формат, переговоры
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