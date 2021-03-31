Во Франции считают, что Россия должна взять на себя урегулирование ситуации в Донбассе

КИЕВ. 31 марта. УНН. Канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели сегодня совместную видеоконференцию с президентом России Владимиром Путиным, где обсудили военный конфликт на Донбассе. Об этом информируют на сайте президента Франции, пишет УНН.

Детали

Во время трехсторонней Видеовстречи канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон вместе с главой РФ обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины, где Владимир Путин обвинил Украину в провокациях.

Цитата

“Отмечена необходимость решительного обязательства России по стабилизации режима прекращения огня в Украине и выработки выхода из кризиса в соответствии с Минских соглашений”, — говорится на сайте президента Макрона.

Напомним

Российская сторона обвинила Украину в провокациях и эскалации вооруженного противостояния в зоне ООС и в отказе от “выполнение согласованных в июле 2020 году в Контактной группы” Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня “. Меркель и Макрона призвали провести переговоры в “нормандском формате”.