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Один из регионов России Израиль внес в список террористических угроз для своих граждан

Один из регионов России Израиль внес в список террористических угроз для своих граждан

КИЕВ. 31 марта. УНН. Совет безопасности Израиля включил Чечню в список террористических угроз для своих граждан. Чеченская республика указана как регион с “очень высокой реальной угрозой”, пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

Израильское антитеррористическое бюро рекомендовало гражданам страны избегать посещения региона и пограничной зоны между Чечней и Грузией с обеих сторон.

В ответ руководитель Чечни Рамзан Кадыров предположил, что Совет безопасности Израиля составляет список стран с террористической угрозой “под чью-то дудку”. Он призвал израильские власти не пугать своих граждан “несуществующими чеченскими террористами”.

По его утверждению, граждане Израиля активно приезжают в Чечню на отдых, а также занимаются в регионе бизнесом.

Напомним

Евросоюз призвал российские власти провести расследование опубликованное в материале “Новой газеты” о внесудебных казнях в Чеченской республике.

Источник: УНН
Теги: Россия, Чечня, Израиль
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