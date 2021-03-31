Прекращение соглашения с РФ по туризму и безопасные игрушки: повестка дня Кабмина

КИЕВ. 30 марта. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 31 марта, планирует, в частности, прекратить действие соглашения с правительством РФ о сотрудничестве в области туризма и внести изменения в регламент безопасности игрушек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня правительства.

Детали

Всего на повестке дня Кабмина ряд вопросов.

Так, правительство планирует рассмотреть проекты постановлений Кабмина об утверждении лицензионных условий осуществления деятельности по предоставлению услуг в сфере организации и проведения азартных игр, о прекращении действия соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма, о внесении изменений в технический регламент безопасности игрушек.

Что касается последнего, то проектом постановления предусматривается внесение изменений в технический регламент с целью снижения границ предельных значений химических веществ в составе игрушек и материалах игрушек, особенно токсичных, а также ограничения предельных значений нового химического вещества, содержащегося в игрушках и опасного для здоровья детей.

Также правительство, как ожидается, рассмотрит проекты распоряжений Кабмина о создании Украинского государственного университета науки и технологий и о перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству образования и науки на 2021 год.

Дополнение

Ранее в Кабмине заговорили о создании Национального фонда инвестиций.