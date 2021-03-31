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В Украине хотят изменить подход к психологической реабилитации женщин-ветеранок

В Украине хотят изменить подход к психологической реабилитации женщин-ветеранок

КИЕВ. 31 марта. УНН. Минветеранов будет инициировать изменения в порядок предоставления психологической реабилитации женщинам-ветеранкам. Об этом заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина на встрече с представителями женского ветеранского движения в Днепре, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

Детали

Как указали в Минветеранов, внесение изменений будут касаться возможности прохождения полного курса лечения или психологической реабилитации женщинами вместе с детьми. "Именно в семье должна происходить первая адаптация и социализация. В это время дети ветеранок требуют усиленного внимания, поэтому совместное прохождение лечения или реабилитации может помочь гармонизировать семейные отношения", - вели дальше в ведомства.

Комментарий министра:

"Существует определенное несовершенство механизма предоставления реабилитационной помощи, когда женщина должна доплачивать за отдых вместе с ребенком или делить срок путевки, что в свою очередь нивелирует лечебный эффект. Для решения этой ситуации нужно разработать практический пакет нормативно-правовых актов, в которых, во-первых, прописать понятие, что такое психологическая реабилитация, во-вторых - инструменты и порядок ее предоставления. Минветеранов играет координирующую роль в формировании государственной политики по социальной защите и реинтеграции женщин-ветеранок. В частности, это касается проблем медицинского обеспечения налаживания процесса перехода ветеранок с военной в гражданскую жизнь", - отметила министр Юлия Лапутина.

Другие вопросы

Участницы встречи обсудили сложности, с которыми сталкиваются женщины после возвращения в мирную жизнь, и возможности переобучения защитниц для получения ими новых гражданских специальностей.

Так, координатор женского ветеранского движения, председатель ОО "Gender Stream" Ольга Полякова рассказала о существующих в обществе стереотипах в отношении женщин-защитниц. По ее словам, соблюдение принципа равных возможностей в Украине можно обеспечить, используя международный опыт, в частности Литвы, где женщины и мужчины военнослужащие во время службы в армии получают гендерное образование. Во время дискуссии Юлия Лапутина добавила, что важно также в этом процессе не забывать о просветительской работе в общинах и внедрении гендерного компонента в отношении ветеранов и ветеранок в государственную политику.

Министр подчеркнула важность создания женского ветеранского бизнеса и заверила в активной поддержке Минветеранов ветеранских инициатив.

Дополнение

В Украине продолжается работа над созданием реестра ветеранов войны и запущена новая информационно-справочная система э-Ветеран.

Источник: УНН
Теги: ветераны, женщина, реабилитация, Министерство ветеранов
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