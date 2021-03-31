КИЕВ. 31 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по вопросам развития профессионально-технического образования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Цитата

“Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 130/2021 “О приоритетных мерах по развитию профессионального (профессионально-технического) образования”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что документ имеет целью содействие модернизации системы профессионального (профессионально-технического) образования в соответствии с потребностями рынка труда, международных стандартов и практик для обеспечения реализации права граждан на качественную и доступную профессиональное (профессионально-техническое) образование, а также создание условий для формирования и развития актуальных профессиональных компетенций человека для его успешной профессиональной деятельности и самореализации.

В частности, этим указом образован Совет по вопросам развития профессионального (профессионально-технического) образования как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины и утверждено Положение о нем.

Отмечается, что Совет образуется в составе председателя, двух заместителей председателя и других членов Совета, которые принимают участие в его работе на общественных началах. Персональный состав Совета утверждает Глава государства.

Так, основными задачами Совета являются: мониторинг развития профессионального (профессионально-технического) образования; анализ и усовершенствование законодательства Украины в этой сфере; изучение тенденций развития рынка труда и прогнозирования приоритетных направлений и путей развития образования; разработка предложений по формированию современных профессиональных компетенций в сфере профессионального (профессионально-технического) образования и т.д.

Кроме того, руководителю Офиса Президента Украины поручается подать в двухнедельный срок предложения по персональному составу Совета.

“Кабинету Министров обеспечить разработку и утвердить до 1 сентября текущего года государственную целевую программу развития профессионального образования на период до 2027 года, направленную на модернизацию системы профессионального и профессионально-технического образования”, — информирует ОПУ.

Также программа должна предусматривать мероприятия по совершенствованию системы профессионального (профессионально-технического) образования Украины и внедрение лучшей модели финансирования деятельности соответствующих учреждений с учетом реальных потребностей для обеспечения получения современных профессий.

“Предстоит обновление содержания такого образования, в том числе путем разработки и утверждения новых государственных стандартов, внедрение в образовательный процесс инновационных технологий обучения, обеспечения соискателей профессионального образования современными учебниками (пособиями) и их электронными версиями”, — говорится в сообщении.

Также должно предусматриваться введение эффективных механизмов прохождения производственного обучения, производственной практики в соответствии с актуальными требованиями профессиональных стандартов.

Кроме того, должно произойти обновление программ повышения квалификации для преподавателей, педагогов профессионального обучения, мастеров производственного обучения таких учебных заведений, а также повышение престижности их труда, в частности путем введения мотивационных финансовых инструментов оплаты труда.

“Также правительство должно проработать вопрос о повышении размера стипендиального обеспечения учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и рассмотреть возможность передачи государственных учреждений профессионального образования в коммунальную собственность”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

В феврале комиссия МОН изучала 109 заявок на создание учебно-практических центров (УПЦ), которые прислали 106 учреждений профессионального образования.



МОН планирует ввести единую централизованную базу данных внешкольного образования.