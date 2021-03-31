Мандат миссии ОБСЕ в Украине продлили еще на год

КИЕВ. 31 марта. УНН. Мандат специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине продлен еще на один год - до 31 марта 2022 года. Такое решение принял Постоянный совет ОБСЕ на заседании в среду, 31 марта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу организации.

Детали

Действующая председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде приветствовала сегодняшнее решение Постоянного совета ОБСЕ о продлении мандата и утверждении бюджета специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) еще на год до 31 марта 2022 года.

"Я приветствую достижение консенсуса по вопросам бюджета и мандата крупнейшей полевой операции ОБСЕ - специальной мониторинговой миссии в Украине", - сказала Линде.

По ее словам, "миссия играет жизненно важную роль в усилиях ОБСЕ по решению конфликта, осуществляя мониторинг и отчетность о ситуации с безопасностью в Украине, а также способствуя диалогу". "Я полностью поддерживаю миссию в выполнении ее мандата на всей территории Украины в ее международно признанных границах", - добавила председатель ОБСЕ.

Действующая председатель напомнила, что мандат СММ предполагает сбор информации и предоставление объективной и прозрачной информации о ситуации с безопасностью в Украине, а также установление фактов и сообщения о фактах реагирования на инциденты на всей территории Украины. "Сегодняшнее решение позволит им продолжать вносить свой вклад в снижение напряженности и укрепление мира, стабильности и безопасности в Украине", - добавила Линде.

Для справки

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СMM) начала свою работу 21 марта 2014 года на основании запроса от правительства Украины в ОБСЕ и консенсусного решения всех 57 стран-участниц ОБСЕ. СMM - это невооруженная гражданская миссия, которая работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю во всех регионах Украины. Ее основные задачи - это беспристрастно и объективно наблюдать и отчитываться о ситуации в Украине, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта.