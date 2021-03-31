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МИД отреагировал на продление мандата СММ ОБСЕ, ранее блокированное рядом стран

МИД отреагировал на продление мандата СММ ОБСЕ, ранее блокированное рядом стран

КИЕВ. 31 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины поздравила принятие консенсусного решения о продлении на год мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой МИД, передает УНН.

Цитата

“Министерство иностранных дел Украины приветствует принятие Постоянным советом ОБСЕ консенсусного решения о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине до 31 марта 2022 года. Украина благодарна шведскому председательству в ОБСЕ и государствам-участникам за поддержку обращения Правительства Украины продолжить работу миссии на следующие 12 месяцев”, — заявили в МИД.

Детали

В ведомстве отметили, что продление мандата обеспечит непрерывную мониторинговую деятельность СММ в Украине для объективного и своевременного информирования международного сообщества о проявлениях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Миссия и в дальнейшем будет отслеживать развитие ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, особенно в районах, прилегающих к временно неподконтрольному правительству Украины участку российско-украинской государственной границы.

“МИД Украины отмечает, что мандат СММ ОБСЕ предусматривает безопасный и надежный доступ наблюдателей ко всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономной Республикой Крым и городом Севастополь. Считаем недопустимыми действия Российской Федерации, направленные на ограничение мониторинговой деятельности СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях на востоке Украины и блокирование доступа миссии во временно оккупированный Крым. Российская сторона должна немедленно прекратить препятствовать миссии выполнять свой мандат”, — отметили в ведомстве.

Дипломаты ожидают, что СММ ОБСЕ также усилит мониторинг других противоправных действий России: продолжающеюся милитаризацию Крыма, ограничения свободы судоходства в Азово-Черноморском регионе, нарушения фундаментальных принципов и обязательств ОБСЕ, в частности уважения суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности государств.

Что было раньше

Постоянный совет ОБСЕ на заседании в среду принял решение о продлении мандата специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине на один год — до 31 марта 2022 года.

Заметим, на прошлой неделе Министерство иностранных дел сообщило о том, что некоторые государства-участники ОБСЕ блокируют решения о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии на следующие 12 месяцев.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, МИД, Украина
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