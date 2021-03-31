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Во фракции "Слуга народа" отметили роль США в обороноспособности Украины

Во фракции "Слуга народа" отметили роль США в обороноспособности Украины

Давид Арахамия

КИЕВ. 31 марта. УНН. Поддержка США усиливает обороноспособность Украины. Об этом заявил председатель депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия по итогам онлайн-встречи с представителем Конгресса США Мэттом Картрайтом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу фракции "Слуга народа".

Детали

Арахамия поблагодарил конгрессмена за многолетнюю помощь Украине, в частности за утверждение Конгрессом закона о военной поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов.

"В условиях агрессии и временной оккупации части наших территорий со стороны России такая поддержка способствует усилению Вооруженных сил Украины, а следовательно, и обороноспособности Украины", - отметил он.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Украине и США. Конгрессмен Картрайт ознакомил с американским опытом введения ограничительных мер в условиях пандемии. Со своей стороны Арахамия подчеркнул, что Украина не вводит общенациональный локдаун. Ведь положительная практика "красных зон" карантина в регионах показывает, что тотальных ограничений можно избежать, добавил он.

"В Украине нет комендантского часа и правового режима чрезвычайного положения. У нас гораздо более либеральные ограничения, которые устанавливаются именно на региональном уровне. Это, конечно, негативно влияет на экономику, но при тотальных ограничениях последствия были бы хуже", - рассказал Арахамия.

Источник: УНН
Теги: США, военная помощь, Слуга народа, Давид Арахамия

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Арахамия Давид
Арахамия Давид
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