Степанов: Украина должна получить около 5 млн доз вакцин от COVID-19 в апреле-мае

КИЕВ. 31 марта. УНН. Украина согласно заключенным договорам должна получить около 5 млн доз вакцин от COVID-19 в апреле-мае текущего года. Об этом сказал министр здравоохранения Украины максим Степанов во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

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"Согласно заключенным договорам, мы должны получить 4,9 млн доз вакцины в течение двух месяцев - апрель и май этого года", - сказал Степанов.

Детали

Кроме этого, по его словам, потенциально еще есть минимум 1,5 млн доз вакцины, которые Украина должна получить.

"Когда я говорю "потенциально" - это наши договоренности с ЕС о получении вакцин, которые нам обещают в ближайшее время отправить", - добавил министр.

Справка

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При этом в четверг, 25 марта, в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Гослекслужба и Государственный экспертный центр Минздрава до 10 дней будет проводить лабораторный контроль вакцины. После этого CoronaVac поступит для проведения прививок от COVID-19. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет выделен на маломобильных групп населения пожилого возраста.

Ранее Степанов сообщал, что Украина сейчас ожидает поставки 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX.



