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Кабмин утвердил лицензионные условия продолжения деятельности по проведению азартных игр

Кабмин утвердил лицензионные условия продолжения деятельности по проведению азартных игр

КИЕВ. 31 марта. УНН. Кабинет Министров Украины утвердил постановление об утверждении лицензионных условий по предоставлению услуг в сфере организации и проведения азартных игр. Об этом написал в Telegram-канале министр кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает УНН.

Цитата

“Сегодня на очередном заседании Кабинета Министров Украины было утверждено постановление Кабинета Министров Украины “Об утверждении Лицензионных условий по предоставлению услуг в сфере организации и проведения азартных игр”, — написал Немчинов.

Детали

По его словам, целью принятия постановления является утверждение Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению услуг в сфере организации и проведения азартных игр и установления исчерпывающего перечня документов, прилагаемых к заявлению о получении лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению услуг в сфере организации и проведения азартных игр, а также исчерпывающего перечня требований, обязательных для выполнения при осуществлении указанной деятельности. Документ был разработан Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей.

“Учитывая длительный, с 2009 года, запрет игорного бизнеса IТ-компании, которые занимаются разработкой программного обеспечения для организации и проведения азартных игр находятся в тени и не афишируют о своей деятельности. С принятием Закона игорный бизнес в Украине легализован и установлены правовые основы осуществления государственного регулирования хозяйственной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в Украине, определены правовые, экономические, социальные и организационные условия функционирования азартных игр”, — отметил он.

Немчинов отметил, что полноценное функционирование и реализация положений указанного закона возможно лишь при условии создания системы нормативно-правовых актов, которые бы эффективно регулировали все аспекты деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, в том числе и по поставкам/предоставлению программного обеспечения для игорного бизнеса. При этом создание правового поля для такой деятельности позволит субъектам хозяйствования открыто осуществлять деятельность, рекламировать свою деятельность, юридически закреплять обязательства с контрагентами, получить другие преимущества законного осуществления деятельности. Прозрачный и урегулированный порядок получения лицензии по предоставлению услуг в сфере организации и проведения азартных игр откроет для IТ-сферы возможность легального сотрудничества и предоставит доступ всем желающим к честному ведению бизнеса в сфере азартных игр.

Кроме того, он рассказал, что лицензирование хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по разработке программного обеспечения поступления в бюджет около 6 миллионов гривен ежегодно, исходя из расчета 20 лицензий стоимостью 300 тысяч гривен в год.

Дополнение

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей согласовала выдачу лицензий на проведение азартных игр в игорных заведениях казино для ООО “Нибула Геймс” (Киев) — во львовском “Гранд Отеле”, а также для ООО “Примум” (Киев) — в одесской гостинице “Гагарин”.

11 августа 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”.

Закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр вступил в силу 13 августа 2020 года.

21 октября 2020 года правительство назначило председателя и членов комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Напомним, в феврале этого года на счета Государственной казначейской службы Украины поступили 23,4 млн грн за лицензию на организацию и проведение азартных игр в сети интернет.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
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